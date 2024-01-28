جلال: شيكابالا من "أساطير" الزمالك.. والونش من أهم المكاسب في معسكر الإمارات

أشاد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد منحهم الفرصة لـ"معتمد جمال" لتولي المهمة الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وقال جلال، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "من أهم مكاسب مباراة الرجاء المغربي هو عودة محمود الونش لمستواه المعهود، وأيضًا تسجيله هدفًا، إلى جانب شيكابالا ومستواه المميز، فهو لاعب من أساطير نادي الزمالك ولمساته سحرية".

وأضاف: "شيكابالا قائد، بمعنى الكلمة، ووصل إلى مرحلة النضج الكروي، والنجوم أصحاب المهارات يحتاجون إلى معاملة خاصة".