مدرب الكونغو: غياب صلاح مؤثر وكنت أتمنى تواجده مع الفراعنة

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، أنه تمنى مشاركة الدولي محمد صلاح قائد مصر، في مباراة التي ستجمع بينهما غدا الأحد، في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.



أضاف ديسابر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والكونغو أنه تمنى تواجد محمد صلاح، مضيفا أنه حزين لغياب قائد الفراعنة، وأنها كانت فرصة مهمة للاعبي فريقه لمواجهته داخل الملعب.



وتابع حديثه أن صلاح بالنسبة لهم رمز كبير جدا في منتخب مصر، وقائد للفراعنة، لكنه عمل من قبل في الدوري المصري، وأعلم طبيعة اللاعب المصري، وقدارته المهارية، مضيفا أن المنتخب المصري لعب دون صلاح بشكل جيد، ونجح في تقليل تآثير غيابه.



وأكد أنه يعلم جيدا قدرات منتخب مصر، وتابع مبارياته في البطولة، مضيفا أن روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، قام بتجربة 3 طرق لعب مختلفة، وتلقت شباكه 6 أهداف.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو غدا الأحد في دور الـ16 من البطولة الأفريقية، على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو.

