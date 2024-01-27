منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعداداً لمواجهة الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء غداً الأحد - بتوقيت القاهرة - في مباراة دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

شارك في المران ٢٤ لاعبا ، بينما استمر إمام عاشور في أداء البرنامج التأهيلي.

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا في المركز الثاني للمجموعة الثانية، بعد حصد 3 نقاط من 3 تعادلات.

وكان منتخب مصر خاض 3 مواجهات في دور المجموعات أمام منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في مدنية أبيدجان.

ويواصل منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته بعد الوصول إلى مدينة سان بيدرو استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.