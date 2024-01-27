مدربون على طاولة ليفربول لخلافة كلوب.. أبرزهم إنزاجي

شهدت الساعات الماضية جدلًا واسعًا في كرة القدم الأوروبية والعالمية، بعدما أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن رحيله بعد نهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة ليفربول بدأت البحث عن مدير فني للاتفاق معه على خلافة الريدز بعد رحيل كلوب.

وأوضحت أن هناك عدد من السير الذاتية لأكثر من مدرب منهم الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن، وسيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، بالإضافة إلى بتوماس فرانك، مدرب برينتفورد.

وشددت التقارير على أن الإدارة الإنجليزية لم تستقر بعد على مدرب معين خلال الفترة الحالية، على الرغم من الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اقتراب ألونسو من قيادة الريدز خلفًا ليورجن كلوب.

الجدير بالذكر أن كلوب تولي تدريب ليفربول في 2015، حيث حقق عدد من الألقاب القارية والمحلية الكثيرة، فقد فاز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.