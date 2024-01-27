السبت 27 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب تونس يحصد البرونزية في أفريقيا

منتخب تونس لليد
منتخب تونس لليد

حصد منتخب تونس الميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية لكرة اليد، بعد انتصاره على منتخب الرأس الاخضر بنتيجه ٢٨/٣٥.

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منتخب تونس يحصد البرونزية في أفريقيا

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مدرب منتخب اليد: مباراة تونس كانت صعبة وهدفنا الفوز البطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد باريس


وسيطرت نسور قرطاج على مجريات المباراة منذ البداية، وأنتهى الشوط الاول بتقدم تونس بنتيجه ١٣/٢٠ و بفارق ٧ اهداف اعطت الافضليه لنسور قرطاج في النهاية لحصد المركز الثالث بالبطولة الافريقية السادسة و العشرون، لتكون تونس قد حصلت علي ١٠ ذهبيات و ٨ فضيات و ٧ برونزيات خلال المشوار الافريقي.

وضمن منتخب تونس التواجد في الملحق الأوروبي لتصفيات اوليمبياد باريس ٢٠٢٤ بينما سينتظر الرأس الاخضر صاحب المركز الرابع مفاجأة من الجزائر لكي يدخل الملحق مع تونس.
 

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نجم يد الأهلي : المنتخب يسعى للوصول إلى أوليمبياد 2024

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مدرب يد تونس: مصر كانت الأفضل والخسارة مستحقة

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منتخب تونس يحصد البرونزية في أفريقيا
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