منتخب تونس يحصد البرونزية في أفريقيا

حصد منتخب تونس الميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية لكرة اليد، بعد انتصاره على منتخب الرأس الاخضر بنتيجه ٢٨/٣٥.



وسيطرت نسور قرطاج على مجريات المباراة منذ البداية، وأنتهى الشوط الاول بتقدم تونس بنتيجه ١٣/٢٠ و بفارق ٧ اهداف اعطت الافضليه لنسور قرطاج في النهاية لحصد المركز الثالث بالبطولة الافريقية السادسة و العشرون، لتكون تونس قد حصلت علي ١٠ ذهبيات و ٨ فضيات و ٧ برونزيات خلال المشوار الافريقي.

وضمن منتخب تونس التواجد في الملحق الأوروبي لتصفيات اوليمبياد باريس ٢٠٢٤ بينما سينتظر الرأس الاخضر صاحب المركز الرابع مفاجأة من الجزائر لكي يدخل الملحق مع تونس.

