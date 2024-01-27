تخصص حشيش.. حبس متهمين بالإتجار في المخدرات بالتبين

أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس متهمين، في اتهامهما بحيازة كمية من الحشيش، بغرض ترويجها في منطقة التبين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

في وقت سابق، نجحت أجهزة الأمن في ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التبين، بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" - سيارة). وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم.

المشدد 7 سنوات لمسوق عقاري شرع في إنهاء حياة آخر بالخصوص

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، الدائرة الثامنة، عاطلا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومسوقا عقاريا، لاتهامهم بالشروع في إنهاء حياة شخص بغير سبق ولا ترصد، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم الخصوص.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6695 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2036 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين"إسلام أ م"، 21 سنة، عاطل، مقيم في الخصوص القليوبية، و"مصطفى م س"، 25 سنة، مسوق عقاري، مقيم في الهرم الجيزة، لأنهما في يوم 6 / 5 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص شرعا في قتل المجني عليه "أيمن أحمد محمد" عمداً - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه وعلى إثر مشادة كلامية أشهر المتهم الأول سلاحاً نارياً غير مششخن - فرد خرطوش - وذخائر وأطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه حال تواجد الثاني بمسرح الجريمة للشد من أزره.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.