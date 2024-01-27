قرار جديد حول مسجل خطر تخلص من صديقه لسرقته

أصدرت جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بتجديد حبس مسجل خطر و4 آخرين، لاتهامه بالتخلص من صديقه انتقاما منه على سرقة مبلغ مالى من شقته فى منطقة الدرب الأحمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهم الرئيسي اعترف بأنه عقب إخلاء سبيله فى واقعة حيازة "مخدرات" بمنطقة الدرب الأحمر اكتشف سرقة مبلغ مالى من مسكنه أثناء فترة احتجازه، حيث قام بالتعدى على زوجته بالضرب واصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم حتى اعترفت له بقيامها بسرقة المبلغ المالى بالإشتراك مع المجنى عليه فقام باستدراجه لشقته واحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا وسلاح أبيض "سكين"، وذلك بالاشتراك مع باقى المتهمين حتى فارق الحياة.

وأضاف خلال التحقيقات، أنه استعان بباقى المتهمين للتخلص من جثمان المتوفى، حيث قاموا بوضع الجثمان بسيارة أحدهم ودفنه بأحد المقابر بالخليفة، وبمواجهة المتهمين أيدوا ذلك، كما أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة التى ضبطت معه أثناء القاء القبض عليه بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة.