المدن الجامعية ببنها تستعد لاستقبال وفود الجامعات المشاركة في ملتقى إيداع الخامس

أعلن الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ببنها، استعداد المبنى الفندقى بالمدن الجامعية لاستقبال الوفود الطلابية المشاركة فى فعاليات ملتقى ابداع الذى تنظمة كلية التربية النوعية بجامعة بنها غدا الاحد، موضحاً أن عدد الطلاب المشاركة يزيد عن ٣٥٠طالب وطالبه و يكون التسكين ثنائى بالغرف لافتا الى انه سيكون لكل جامعه من الجامعات المشاركة والذى وصل عدددهم إلى اكثر من عشر جامعات خصوصية فى اجراءات التسكين .



واشار إلى أن المبنى الفندقى الملحق بالمدينه الجامعيه جاهز لتسكين مشرفى الوفود الطلابيه حيث تم صيانة هذا المبنى وتجهيزه بما يتناسب وفعاليات الملتقى مع الوضع فى الاعتبار انه سيكون جاهزا لاقامة أعضاء هيئة التدريس المغتربين فيما بعد وذلك للاقامه برسوم رمزيه

وقال المشرف العام على المدن الجامعية ان الملاعب الرياضة للمدن الجامعية جاهزة تماما لاقامة ساعات ترفهييه طبقا لبرنامج الملتقى والمشرفين عليه مؤكدا انه تم وضع برنامج ترفيهى للوفود فى اوقات الراحة وذلك بالملاعب المختلفة بالمدنية الجامعية



وتنظم كلية التربية النوعية بجامعة بنها غدا الاحد ولمدة 5 ايام ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية في الفترة من 28 يناير وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير ويشارك فيه اكثر من 10 جامعات تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، إن جامعة بنها تحرص دائما على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كافة الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات ملتقي إبداع الخامس.