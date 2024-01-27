ضبط المتهمين بسرقة عشرات الأطنان من الأدوية على الطريق الصحراوي

تلقى قسم أول شرطة المنتزه بلاغا من (مسئول بإحدى شركات الأدوية ، و"سائق" بشركة نقل) بأن الشركة محل عمل الأول مُتعاقدة مع شركة نقل محل عمل الثانى لنقل العقاقير الطبية الخاصة بها وأن الثانى إستلم شُحنة (بالتات تزن 25,600 طن من خام مادة الباراسيتامول) لنقلها من ميناء العين السخنة بالسويس إلى مقر الشركة الكائن بدائرة القسم بسيارة نقل قيادة الثانى وأضاف أنه أثناء توقفه لتفقد السيارة بطريق (القاهرة / الإسكندرية الصحراوى) بالبحيرة تبين فتح باب الكونتينر ووجود كسر بالقفل الخاص به وعقب وصوله لتسليم الشحنة قاموا بالجرد وتبين سرقة (27 بالتة تزن 540 كجم ).

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلَين "لهما معلومات جنائية" وسائق- مقيمين بمحافظة القاهرة) وإستخدامهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فـى ارتكاب واقعة والمسروقات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النايبة التحقيق.