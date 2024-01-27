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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازًا رياضيًا جديدًا

أبناء المؤسسات العسكرية
أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية

 حقق لاعبو أندية المؤسسات العسكرية، التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلاتهم العامرة بالبطولات، حيث حققوا الميدالية الذهبية (فرق) في بطولة كأس العالم للسلاح للشباب بدولة البحرين، كما حقق اللاعب محمـد محمود ياسين الميدالية البرونزية في نفس البطولة، وقد شارك خمسة لاعبين من نادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب ضمن تشكيل المنتخب المصرى للسلاح (سيف المبارزة) بمشاركة عدد 12 دولة فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة .

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 أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضى، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن.

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