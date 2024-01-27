الصومال يطالب بضرورة وقف إطلاق النار في غزة

تعرب جمهورية الصومال الفيدرالية، عن دعمها الكامل للقرار الأخير الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بتأكيد اختصاصها الأساسي في التحقيق في ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ويمثل هذا الحكم التاريخي خطوة مهمة نحو المساءلة عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني والصومال يقف بثبات في المطالبة بالتنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة لحماية حقوق ورفاهية الفلسطينيين، مع التركيز بشكل أساسي على وقف أعمال العنف والقهر والتدمير الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل والتي تهدف إلى الإبادة الجسدية والمعنوية لأرواح الأبرياء.



وتماشيا مع التزامها بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، يؤكد الصومال على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لمنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء.

وتؤكد جمهورية الصومال الاتحادية، على ضرورة قيام إسرائيل بوقف جميع أشكال العنف الوحشي ضد الفلسطينيين والالتزام بالتدابير التي حددها قرار محكمة العدل الدولية.



تظل جمهورية الصومال الفيدرالية ثابتة في تضامنها مع الشعب الفلسطيني وستواصل الدعوة إلى السلام والعدالة وإعمال حقوقه الأساسية على الساحة العالمية.

