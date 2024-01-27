فى ورشة عمل بالفيوم عن "كيفية تصنيع مستحضرات التجميل"

نظمت ادارة النشاط الثقافي والفني فى نادى محافظة الفيوم ورشة عمل مجانيه، فى قاعة عبده شوشة بالنادي، لشرح طرق تصنيع مستحضرات التجميل، وقدمت الدكتورة هبة السايح، خلال ورشة العمل التى حظيت بحضور ومشاركة من اعضاء النادى وأسرهم فى ورشة العمل معلومات متميزة قدمتها الخبيرة فى هذا المجال وتم تبادل افكار هادفة عادت بالنفع على السيدات والفتيات من عضوات الجمعية العمومية .

قال إسلام حسن مدير ادارة النشاط الثقافي والفني، إن ورشة العمل جاءت بتوجيهات من مجلس ادارة النادى برئاسة النائب عماد سعد حمودة فى إطار خطة لتقديم ندوات ولقاءات وورش عمل تقدم معلومات مفيدة للسيدات والفتيات من اعضاء الجمعية العمومية .

احتفالية عيد الشرطة فى النادى..

وفى وقت سابق اقام نادى محافظة الفيوم احتفالية بعيد الشرطة والتى شهدها الدكتور عاصم مرسى مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم ايمن فزاع مدير عام النادى، و احمد عبد الباسط امين الصندوق والدكتور طارق السواح و إسلام جابر عضوا مجلس الادارة، و ابراهيم محمد على امين عام نقابة المحامين، و سيد الطيب و عنتر جاد.

وشهدت الاحتفالية، تفاعلاً كبيرا من اعضاء الجمعية العمومية، الذين تواجدوا بمسرح النادى الجديد قبل الموعد المقرر للاحتفال، الأمر الذى عكس تقديرهم لهذه المناسبة السعيدة، وقد رسمت الفقرات الفنية والمنوعات الغنائية البهجة والسرور على وجوه الأطفال الذين مثلوا الجزء الأكبر من فقرات الاحتفال الفنية .

خلال الاحتفال قدم أطفال الجمعية العمومية من ابناء النادى العديد من الفقرات الفنية التى عبرت بشكل فنى رائع عن حبهم للوطن، والتى بدات " بأوبريت أيد واحدة " ثم توالت الفقرات الفنية منها أغنية" 25 يناير - وإلقاء شعر وليد - واستعراض حلاوة شمسنا - القاء كنزى - وحشانى الدنيا فى بلدى - ثم عرض للجمباز - القاء ادم إبراهيم - عرض الله اكبر - بص على الحلاوة - استعراض ارض الفيروز - ياحضرة العمدة - هتحب مين غيرى " كما تالقت فرقة " الفنون الشعبية - التنورة - و فرقة سوا" ونجحوا فى انتزاع الإعجاب و تفاعلوا مع الجمهور، وسيطرت حالة من اجواء من الفرح والسعادة، و البهجة.

اقيم الاحتفال تحت رعاية النائب عماد سعد حمودة، رئيس مجلس الادارة، و قدم فقرات الاحتفالية إسلام حسن مدير ادارة النشاط الثقافى والفنى .. و قد بدأت فقرات اعضاء فرقة " سوا " بقيادة المايسترو احمد صلاح، و اشرف عمار مدير الفرقة، بعددا من اغانى الزمن الجميل واغانى الشباب، بينها " يوم بعد يوم - اما براوة - سو يا سو - لما انته قادر - الدنيا ريشة -سالونى الناس - أول مرة تحب يا قلبي و أول يوم أتهنى ياما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة - طاير ياهوا " وغيرها من الاغانى الجميلة، التى،جمعت ما بين طرب الزمن الجميل، واغانى الشباب، وقد تالقت نجمات الفرقة " علا الصوفى - آيه الصوفى دعاء إيهاب - مريم سعد - شذا ياسر".

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