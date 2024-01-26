عاجل
مصر تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل المسئولية لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعة 26 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

العدل الدولية: على إسرائيل منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في غزة

العدل الدولية
العدل الدولية

قالت جون إي دونوجيو، رئيسة محكمة العدل الدولية، إنه في الخامس من يناير في هذا العام الأمين العام للأمم المتحدة كتب لمجلس الأمن في تحديث بشأن الوضع في قطاع غزة، مع الأسف الدمار والقتل يستمر، مؤكدة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في غزة.

txt

العدل الدولية: حماس هاجمت إسرائيل والثانية ردت في قطاع غزة

txt

مسيرة حاشدة إلى محكمة العدل الدولية من أجل غزة

قطاع غزة

وأضافت "المحكمة تلحظ أنه في 17 يناير هذا العام تصريح من مفوض العام للأونروا في زيارته الرابعة لقطاع غزة منذ بداية الصراع القائم في قطاع غزة، كل مرة أزور غزة أرى كم اليأس، تأخذ المحكمة في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة في حالة هشاشة وأن العملية العسكرية لإسرائيل أدت إلى عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدمير البيوت والمستشفيات والمرافق الصحية والبنية التحتية والتهجير القسري واسع المدى".

منظمة الصحة العالمية

وتابعت: "المحكمة تلحظ أن العملية المعلنة في 18 يناير هذا العام أن الحرب ستستمر لشهور طويلة أخرى في هذا الوقت العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة، لا يصلون إلى الاحتياجات الغذائية الأساسية، ومنظمة الصحة العالمية قدرت بأن 15 % من النساء في غزة يمرون بمضاعفات وأن مستوى الوفاة للأطفال حديثو الولادة ترتفع في ظل غياب الرعاية الصحية".

الجريدة الورقية