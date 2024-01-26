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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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العدل الدولية: حماس هاجمت إسرائيل والثانية ردت في قطاع غزة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت "جون إي دونوجيو"، رئيسة محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا تقدمت للمحكمة من أجل الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.

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عاجل.. محكمة العدل الدولية تبدأ جلستها

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رويترز: محكمة العدل الدولية قد تأمر بوقف إطلاق النار

أضافت دونوجيو، خلال كلمتها نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في السابع من أكتوبر شنت حماس هجمة على إسرائيل وتسببت في مقتل المئات، الأمر الذي دفع إسرائيل للرد بشن هجمات على قطاع غزة.

منع الإبادة الجماعية

وأعربت رئيسة المحكمة عن القلق إزاء التوتر الذي تشهده المنطقة، موضحة أنه في هذه القضية تطلب جنوب إفريقيا بتفعيل مادة منع الإبادة الجماعية.

جنوب إفريقيا

ونوهت إلى أن جنوب إفريقيا طلبت وفقًا للمادة 36 والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة حكمًا بشأن التدابير المؤقتة الملازمة لإسرائيل.

الجريدة الورقية