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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. نيكاراغوا تبلغ العدل الدولية برغبتها التدخل في مسار قضية غزة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أبلغت حكومة نيكاراغوا محكمة العدل الدولية، بأنها تريد التدخل في مسار قضية غزة التي رعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، برمتها كدولة إذا تم قبول طلبها، حيث ترى أن تصرفات "إسرائيل" تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية.

 

وأعلنت أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان لها: أنها ستباشر، اليوم الجمعة، بإصدار قرارها بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة ضد "إسرائيل"، عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الصهيونية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.

 

 كانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قالت أمس الخميس، إنها “ستلتزم بقرار محكمة العدل الدولية في حال صدوره، ما التزم العدو به”.

 

 أضافت، أنها “تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته مشكورة دولة جنوب أفريقيا إلى المحكمة، لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في غزة”.

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