أكثر من 26 ألف قتيل فلسطيني جراء الضربات الإسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 26 ألف قتيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحسب سبوتنيك، قالت الوزارة في بيان إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدا و377 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأضافت أن "عدد القتلى من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع ارتفع إلى 26083 قتيلا، و64487 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

كما أشارت إلى أن عددا من الضحايا يقدر بعدة آلاف ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل و"حماس".

وأضافت أنه نتيجة للصراع المستمر منذ أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومعيلات أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.

ولفتت إلى أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.

كما تحذر تقارير منظمة الصحة العالمية من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط ​​يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام مكان استحمام واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء، مما زاد المخاوف من تفشي الأمراض.