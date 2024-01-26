عاجل
مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل المسئولية لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعة 26 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القدرة: الطعام نفد من مجمع ناصر الطبي والاحتلال يحاصره لليوم الخامس

الناطق باسم وزارة
الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة

 قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن مجمع ناصر الطبي يشهد نفادًا تامًا للطعام وأدوية التخدير والمسكنات، نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق عليه لليوم الخامس.

 

 وأضاف، أنه يتواجد في مجمع ناصر الطبي 150 كادرًا صحيًا و350 مريضًا ومئات الأسر النازحة في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف وعدم توفر العلاجات.

 

 نشر جيش الاحتلال توثيقًا لطائرة “درون”، أثناء عملية استطلاع في نقطة اشتباك مع المقاومة الفلسطينية، ظهر في التوثيق مقاوم فلسطيني يبدو وكأنه مصاب.


قال جيش الاحتلال، إن المقاوم نجا وتمكن من الإخلاء دون مقدرتهم "النيل منه".


وظهر في فيديو الدارون يبتسم للكاميرا ساخرًا، وبعد ثوانٍ اختفى من أمام الكاميرا رغم إصابته.

مواد متعلقة

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها اليوم في قضية الإبادة التي تمارسها إسرائيل بغزة

مقاوم فلسطيني يبتسم لدارون إسرائيلية ويختفي.. شاهد

أبو عبيدة: قتل 53 جنديًا وقنص 9  في 57 مهمة عسكرية خلال أسبوع

بنود حماس حول قرار محكمة العدل الدولية.. إطلاق سراح الأسرى أبرزها

عاجل.. طائرة أباتشي إسرائيلية تسقط غرب خانيونس والمقاومة تعلن مسؤليتها

شاهد.. حريق مستشفى غاندي في إيران “الأسباب مجهولة”

حريق ضخم يلتهم مستشفى "غاندي" في طهران

حماس تعلن إصابة 150 كانوا ينتظرون مساعدات إغاثية
الجريدة الورقية