القدرة: الطعام نفد من مجمع ناصر الطبي والاحتلال يحاصره لليوم الخامس

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن مجمع ناصر الطبي يشهد نفادًا تامًا للطعام وأدوية التخدير والمسكنات، نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق عليه لليوم الخامس.

وأضاف، أنه يتواجد في مجمع ناصر الطبي 150 كادرًا صحيًا و350 مريضًا ومئات الأسر النازحة في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف وعدم توفر العلاجات.

نشر جيش الاحتلال توثيقًا لطائرة “درون”، أثناء عملية استطلاع في نقطة اشتباك مع المقاومة الفلسطينية، ظهر في التوثيق مقاوم فلسطيني يبدو وكأنه مصاب.



قال جيش الاحتلال، إن المقاوم نجا وتمكن من الإخلاء دون مقدرتهم "النيل منه".



وظهر في فيديو الدارون يبتسم للكاميرا ساخرًا، وبعد ثوانٍ اختفى من أمام الكاميرا رغم إصابته.