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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات.. دخول برج إشارات أبوتشت والمنطقة الأتوماتيكية الخدمة

دخول برج إشارات
دخول برج إشارات أبوتشت والمنطقة الأتوماتيكية الخدمة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات أبوتشت والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات أبوتشت، وبرج إشارات أبوشوشو في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول ١٠ كم ومزلقنين. 

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أوضح الوزير، أن المشروع يتكون من (١٧ برج رئيسي و ٣ برج ثانوي و ٥٩ مزلقان ) وبذلك يكون تم حتى الآن دخول عدد ١٥ برج إشارات رئيسى وعدد ١ برج ثانوى بالخدمة وهم ( جزيرة شندويل – المراغة – طهطا - بلصفورة – ( طما - مشطا ) - المنشأة - العسيرات - صدفا - جرجا - أبوتيج - برديس - البلينا- أبوشوشة - المطيعة - أبوتشت) بطول ١٤٨ كم من إجمالى ١٨٠ كم ودخول عدد ٤٧ مزلقان من إجمالى ٥٩ مزلقان، لافتا الى أن برج إشارات أبوتشت يتحكم في عدد ٤٢ سيمافور ضوئي وعدد ٢٦ موتور تحويله وعدد ٥٠ دائرة تراك كهربى. 

أضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.


 

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