وزير النقل عن زيادة أسعار تذاكر المترو: المرتبات زادت في مصر من 2019 بنسبة 100٪

عايزين نزود مرتبات العاملين في المترو

علق الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل على رفع تذاكر مترو الأنفاق وقال إن ذلك جاء لتغطية مصروفات التشغيل ومنها زيادة أجور العاملين في مترو الأنفاق، تنفيذًا لقرارات الدولة برفع أجور العاملين.

وتابع الوزير "مترو الأنفاق مرفق اقتصادي ومن ثم يصرف أجور العاملين من موارده، وموارده الرئيسة هي التذاكر، والأجور زادت أكثر من مرة وسعر التذكرة لم يتحرك من 2019.

وأوضح الوزير أنه تم زيادة المرتبات في مصر من 2019 حتى الآن بنسبة تخطت 100٪.