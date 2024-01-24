تفاصيل انقلاب سيارة ملاكي عل الطريق الصحراوي بالمنيا

تعرض 4 أشخاص لإصابات بالغة فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا، حيث تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

في الوقت نفسه، أزيلت أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا بالقرب مدخل مدينة أبوقرقاص.

سرعان ما انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ليجدوا إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة.

وتنوعت الاصابات في الحادث ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

على الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم،

كما انتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوى الغربي.