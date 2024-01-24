جنود الإحتلال يتساقطون أمام هجمات كتائب القسام بخان يونس

أعلنت كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة حماس الفلسطينية، مقتل وإصابة أكثر من 25 جنديا إسرائيليا، في هجمات منفصلة بخان يونس جنوب قطاع غزة.

استهداف قوة إسرائيلية

وأوضحت القسام في بيان لها، اليوم الأربعاء أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية تزيد عن 15 جنديا تحصنت داخل منزل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح.

ولفتت كتائب القسام إلى تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا، بعد أن تحصنت فيه قوة إسرائيلية بالعبوات الناسفة وإيقاعها بين قتيل وجريح، ومن ثم الاشتباك مع قوة إسناد حضرت للمكان والإجهاز على ما يزيد عن 10 جنود صهاينة غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها تمكنت من استهداف 3 جرافات إسرائيلية من نوع D9 بقذائف التاندوم، والياسين 105 غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت القسام في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، أنها سيطرت على 3 طائرات إسرائيلية دون طيار، منها طائرتان انتحاريتان من نوع ماعوز، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.