Spotify تطلق نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بها لمستخدمي iOS

ستخضع Spotify لتغييرات هائلة عندما يدخل قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الكامل في 7 مارس. وتقول خدمة البث الصوتي إن سكان الاتحاد الأوروبي سيتمكنون أخيرًا من شراء اشتراك Premium أو الترقية من خطة فردية إلى Duo أو خطة عائلية من الداخل التطبيق نفسه.

لم يسمح Spotify للمستخدمين بالدفع مقابل الاشتراك من خلال نظام الدفع داخل التطبيق من Apple منذ عام 2016، وكان منذ فترة طويلة منتقدًا صريحًا للتخفيض بنسبة 30 بالمائة الذي يأخذه صانع iPhone من مطوري التطبيقات. وفي العام الماضي، توقفت عن قبول مدفوعات Apple تمامًا، حيث كانت تسمح لمستخدمي iOS الذين لديهم اشتراك منذ ما قبل عام 2016 بمواصلة الدفع من خلال نظام Apple داخل التطبيق.

وبما أن Spotify تطلق خدمة الدفع داخل التطبيق، فسيتمكن المستخدمون أيضًا من شراء الكتب الصوتية بسهولة أثناء تصفح العناوين داخل التطبيق أيضًا. نعم، سيتم تحصيل المبالغ الفعلية من العملاء مقابل الاشتراكات والمشتريات ولن يضطروا بعد الآن إلى دفع مبالغ إضافية لتغطية عمولة Apple. تم تحصيل 3 دولارات من المستخدمين الذين اعتادوا الدفع من خلال نظام Apple داخل التطبيق، بالإضافة إلى أسعار الاشتراك في Spotify، لكن DMA التابع للاتحاد الأوروبي يحظر هذه الممارسة.

بالإضافة إلى القدرة على تنفيذ نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بها، ستتمكن Spotify أيضًا من وضع الأسعار في التطبيق. وفي الوقت الحالي، يعرض ملاحظة لمنتجاته حيث من المفترض أن يكون السعر، لإخبار المستخدمين أنه لا يمكن شراؤها من داخل التطبيق. عندما تدخل DMA حيز التنفيذ، ستعرض Spotify أسعار منتجاتها، وستكون أيضًا قادرة على البدء في إعلام مستخدمي iOS بالصفقات والعروض الترويجية من داخل التطبيق.

وقالت الشركة في إعلانها: "يجب أن يكون الأمر بهذه السهولة لكل عميل Spotify في كل مكان". "ولكن إذا كنت تعيش خارج أسواق معينة، فسوف تستمر في مواجهة حواجز الطرق المحبطة بسبب قواعد Apple السخيفة. ولهذا السبب يواصل المطورون في كل مكان مطالبة الحكومات الأخرى بتمرير قوانينها الخاصة مثل قانون DMA."