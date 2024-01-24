الشباب والرياضة تشارك فى تحكيم أعمال مسابقة "بنت الأزهر الوافدة"

شاركت وزارة الشباب والرياضة فى تحكيم أعمال مسابقة " بنت الأزهر الوافدة " التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف ، بهدف دعم روح الانتماء لدى الطالبات الوافدة للأزهر الشريف ، من خلال اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وبثّ روح العمل الجماعي.

وعُقدت لجنة التحكيم بحضور الدكتور نظير عياد- الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، والدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث، الدكتور عبد الفتاح العواري - عضو مجمع البحوث الإسلامية ، الدكتور محمود الهواري- الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، الدكتورة حنان موسى - رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة، والسيدة رضا سفينة - مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالإدارة المركزية لتنمية الشباب ، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة فى أعمال اللجنة التنفيذية للمسابقة.

وتستهدف المسابقة تنمية المهارات اللغوية لدى الطالبات الوافدات، إزكاء روح الإبداع والابتكار لدى الطالبات الوافدات، تنمية المعلومات الإثرائية لدى الطالبات الوافدات عن الأزهر الشريف، فتح المجال للتعبير عن الرأي بطريقة منهجية مفيدة، بث روح الانتماء للأزهر الشريف، الكشف عن المواهب الإبداعية لدى الطالبات الوافدات.

وتتضمن المسابقة مجموعة من المحاور أهمها: تعليم المرأة في الأزهر الشريف، مكانة الوافدات في الأزهر الشريف، انتماء الوافدة للمنهج الأزهري والتعليم الأزهري، رسالة من الوافدة إلى فضيلة الإمام الأكبر تعبر فيها عن أمنياتها وآمالها من الأزهر.

والجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تدعم المسابقة من خلال منح عدد ١٠فائزات فى المسابقة برحلة ضمن افواج قطار الشباب التى تنظمه الوزارة الى مدينتي الأقصر وأسوان، مساهمة من الوزارة فى تفعيل التعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ، علاوة على دعم ورعاية الطالبات الوافدات ليعودن سفراء لجمهورية مصر فى أوطانهم .