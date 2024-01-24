أجلت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، محاكمة أحمد. س.ش، المتهم بهتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لجلسة2024 للنطق بالحكم، مع التحفظ عليه واستمرار حبسه لتلك الجلسة.

21 فبراير ..الحكم على المتهم بهتك عرض صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبحيرة

وفي وقت سابق قرر المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، إحالة أحمد.س.ش، 24 عاما، للمحاكمة الجنائية طبقا لما هو وارد بأمر الإحالة لقيامه بهتك عرض ل.م.م، 13 عاما، بأن استدراجها إلى المحل خاصته وهتك عرضها على النحو الوارد بالتحقيقات حال كون المجني عليها تعاني من إعاقة ذهنية.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس 2023، عندما ورد بلاغا لمأمور مركز شرطة إدكو، يفيد قيام المتهم أحمد.س.ش 24 عاما، باستدراج طفلة صغيرة إلى داخل مخزن ملحق بمتجره لبيع الملابس بمركز إدكو، مستغلا حداثة سنها وظروفها المرضية لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتدائه عليها جنسيا بملامسة مواطن عفتها على المحور الوارد بالتحقيقات.

التحقيق في واقعة ترك أب لابنه لبائعة خضار وادعي عثوره بجوار صندوق قمامة بأوسيم

تواصل نيابة الجيزة ، التحقيق في تخلى رجل عن ابنه 3 سنوات، وتركه لبائعة خضراوات في منطقة أوسيم بالجيزة، وكشفت التحقيقات أن الأب أعطي الطفل لبائعة خضار، وقال لها انه عثرت عليه بجوار صندوق قمامة.

وأفادت التحقيقات أن البائعة توجهت إلى قسم شرطة أوسيم، لتسليم الطفل وحررت محضر بالواقعة، وقالت إن أحد الأشخاص حضر لها وسلمها الطفل وتركها، على الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى من أجل فحص حالته الصحية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لتفريغ كاميرات المراقبة وتوصلوا إلى هوية والد الصغير.

وعقب القبض على المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.