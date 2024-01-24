سرقة متعلقات 3 دارسين يحملون جنسيات أجنبية في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لكشف غموض سرقة 3 دارسين يحملون جنسيات أجنبية لسرقة متعلقاتهم من هواتف محمولة بقرية ميت خميس، التابعة لمركز المنصورة، وذلك حال مشاركتهم في مباراة كرة قدم بإحدى الملاعب وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتورط في ارتكاب الواقعة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من كل من "عز.ا.ن" 20 عاما طالب، و"عبد الله.ب.م"28 عاما، طبيب، و"زياد.ف. خ" 28 عاما، طبيب وجميعهم يحملون جوازات سفر لجنسيات مختلفة، بتعرضهم للسرقة أثناء لعبهم كرة القدم داخل أحد الملاعب الخاصة، فى قرية ميت خميس دائرة المركز.



وذكر الدارسين في محضر الشرطة أن شخصا مجهولا قام بمغافلتهم، والاستيلاء على الحقائب الخاصة بهم، وداخلها 3 هواتف محمولة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بالتحري حول الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.