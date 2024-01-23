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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

محلل سياسي: لن تنعم إسرائيل بالأمن الذي حرمت منه على مدار 75 عام

المحلل السياسي علي
المحلل السياسي علي وهيب

قال المحلل السياسي علي وهيب، أنه لم يولد الفلسطيني الذي يمكن أن يستسلم أمام واقع الإحتلال الإسرائيلي فعلى قادة الإحتلال أن يقتنعو مادام الإحتلال موجود ستبقى المقاومة موجودة.

وأضاف وهيب أن ماحدث في 7 أكتوبر كان نتيجة طبيعية وإذا لم يتم حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا وإنهاء الإحتلال وقيام الدولة الفلسطينية فيمكن أن يتكرر ماحدث في أكتوبر مئة مرة في غزة والضفة الغربية والقدس فبقاء الإحتلال سيبقى جميع الأبواب مشروعة أمام ردود أفعال وعنف المقاومة.

وتابع حديثه أنه لن يكون هناك سلام ولا إستقرار بوجود الإحتلال ولن تنعم إسرائيل بالأمن الذي حرمت منه على مدار 75 عام مادامت مصرة على إبقاء الإحتلال.

وأكد المحلل السياسي علي أن الجميع يعلم أن الإحتلال يمارس الأكاذيب ويمارس التطهير العرقي ولكن يبقى المجتمع الدولي للأسف لا يمارس قناعاته إلى مواقف وإجراءات عملية وهذا بسبب الانحياز الأمريكي الفاضح الإحتلال ومصالحه.

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