نقابة المحامين تنعى ابنة نقيب الأشراف محمود الشريف

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ومجلس النقابة العامة، بخالص التعازي، في وفاة ابنة السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويغفر لها، ويرحمها، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

على جانب آخر، شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية، وتسليم شهادات اجتياز الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، التي عقدتها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمقر النقابة الفرعية ببنها.



وعرض نقيب المحامين، خلال حديثه كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين