التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية.. ورشة عمل بأسيوط ( صور)

جاء ذلك فى إطار فعاليات الحملة الاعلامية القومية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لدعم الصناعة المصرية تحت شعار مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا برعاية د.ضياء رشوان-رئيس الهيئة ود.أحمد يحيى-رئيس القطاع

استهدف اللقاء تشجيع شراء المنتج المصرى،التعرف على أهم المشروعات الإنتاجية للمرأة بقرية البورة ووضع المقترحات للتغلب على معوقات الإنتاج لاصحاب المشروعات الصغيرة من النساء بالقرية.

افتتح فعاليات ورشة العمل سحر حسين محمد-مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط مؤكدة على أهمية الحملة القومية لدعم الصناعة الوطنية فى الوقت الراهن وان من أهم أهدافها تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتج المصرى ومن الضرورى أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.



وأدارت فعاليات اللقاء فاطمة أحمد حسين- اخصائى إعلام أول ومسئول البرامج بالمركز.

ثم رحبت نوال محمود فرغلى-مدير عام جمعية تنمية المجتمع بالبورة بالتعاون المثمر مع مركز النيل فى نشر الوعى المجتمعى مشيرة إلى دور مؤسسات المجتمع المدنى فى توفير المشروعات الإنتاجية للمرأة بصفة عامة والمرأة الريفية بصفة خاصة وان المشروعات الصغيرة الإنتاجية هى الحل الأمثل لمواجهة غلاء الأسعار.

كما استعرضت فرغلى أمثلة للمشروعات التى يتم تدريب المترددات على الجمعية عليها وهى: التصنيع الغذائى (جبن، مربات، مخللات، مخبوزات وحلويات)، الخياطة، أشغال الإبرة، مجسمات الخرز، منتجات الخوص وتدوير المخلفات المنزلية والبيئية.

وتناولت الحديث فاطمة أبوبكر أحمد الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط سابقا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المصرية الأصيلة، مؤكدة ان الصناعة المصرية هى ركيزة الاستقرار والتنمية الاقتصادية فى المجتمع وأهمية إعتماد المرأة على نفسها، كما كان الحال فى الماضى- لإنتاج كل مايلزمها ويلزم منزلها ومجتمعها، حيث أن ذلك بات حتمية لابد منها خاصة فى ظل الظروف الحالية.

ونوهت الخياط إلى أن المشروعات الإنتاجية هى السبيل الوحيد لنهوض المجتمع وانه يجب عمل دراسة جدوى بسيطة قبل البدء فى المشروع تتلخص فى: دراسة احتياجات السوق،اختيار المشروع المناسب المتميز،حساب تكلفة المواد الخام،توفير العمالة المطلوبة ووسائل نقل وتسويق المنتجات.

وختمت الخياط حديثها بأهمية توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التسويق الاليكترونى لمنتجات المشروعات الصغيرة.

وتم استعراض أهم المشروعات الإنتاجية للمشاركات فى ورشة العمل والتعرف على كيفية الإنتاج والتسويق وابرز المشكلات التى تواجههن.

وخلصت ورشة العمل إلى أهمية التطوير والتجويد فى المنتجات ونشر المشروعات الإنتاجية بين الأجيال القادمة من الابناء حتى لا تندثر والعمل على الترويج للمنتجات من خلال الاشتراك فى المعارض المختلفة بالمحافظة.

وفى ختام الورشة تم تفقد بعض النماذج لمنتجات المشروعات الصغيرة للنساء المترددات على الجمعية.

شارك فى الورشة ممثلو من أصحاب المشروعات الإنتاجية من النساء،عضوات الجمعية وربات المنزل بقرية البورة.