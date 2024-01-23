وزير الصحة يختتم زيارته للبحيرة بلقاء مع أعضاء البرلمان

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالبحيرة بحضور اللواء/ محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، ولفيف من قيادات وزارة الصحة، وذلك في ختام جولته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة البحيرة، لمتابعة سير العمل ميدانياً بالمنشآت الطبية، والتأكد من حصول المواطنين على خدمات طبية بكفاءة وجودة عالية، وكذلك الوقوف على التحديات التى قد تواجه مقدمى الخدمة الطبية.

حيث أكدت نائب محافظ البحيرة، على أن قطاع الصحة يمثل الركيزة الأساسية للخدمات الحيوية التي تلتقي مع احتياجات المواطنين، كما أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة القطاعات التي تسعى الدولة لتحسين وتطوير مستوى الخدمة بها، مؤكدةً على أن هذا القطاع قام بدور ومهام كبيرة، خاصةً في ظل وباء وجائحة كورونا الذي كبد القطاع جهودًا كبيرة.

كما أشارت نهال بلبع إلي أن قطاع الصحة في مقدمة اهتمامات الجهاز التنفيذي وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالقطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن من بين الخطوات التى تم تنفيذها فى هذا الشأن تشكيل مجلس الصحة الإقليمي، بهدف توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف جميع المستشفيات المختلفة باختلاف الجهات التابعة لها بهدف خدمة المريض ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن اللقاءات والجولات الميدانية التي يرافقها فيها قيادات منظومة الصحة بالمحافظة، أسفرت عن تبني عددًا من الموضوعات المهمة، منها: دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، بجانب الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم قطاع الصحة، فضلًا عن المشاركة فى المبادرات الرئاسية وعلي رأسها مبادرة "100 مليون صحة"، وغيرها من الملفات الهامة بالقطاع الصحي.

وخلال اللقاء ناقش وزير الصحة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، المطالب والاحتياجات الطبية للمواطنين، بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والمشكلات التى قد تواجههم أثناء الحصول على الخدمات الطبية، حيث أكد الوزير حرصه على سرعة اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة وفقًا للأولويات، لتوفير الخدمات الطبية لأهالى المحافظة وتيسير حصولهم عليها، بالإضافة إلى استعراض الخدمات العلاجية، والوقائية، المقدمة للمواطنين، وكذلك خدمات التطعيمات والرصد البيئى ومراقبة الأغذية، كما أطلع الوزير على نسب استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، و نشاط القوافل الطبية التى تقدم الخدمات للمواطنين خاصة فى المناطق النائية.

حيث أشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة علمية تستند على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين وإمكانيات القطاع الصحى، من خلال منظومة الخرائط الصحية لكل محافظة الجارى العمل عليها، مشيرًا إلى أن الأولوية فى سرعة الإنتهاء من المشروعات الصحية يتوقف على حجم الإنجاز والتنفيذ، مما يحدث فرقاً فى الخدمات المقدمة ويشعر بها المواطن على أرض الواقع.