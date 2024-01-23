غدا.. ضعف المياه بالأدوار العليا بالمنشأة لغسيل مروقات المحطة السطحية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج يومى الأربعاء والخميس الموافق ٢٤ و٢٥ من شهر يناير ٢٠٢٤ من تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا ولمدة ثلاث ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه يتم خلال فترة ضعف المياه بالأدوار العليا القيام بأعمال غسيل المروقات بمحطة مياه المنشاه المرشحة السطحية.



واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.