أمم أفريقيا .. مصر إلى مونديال اليد 2025

نجح المنتخب الوطني لكرة اليد ، في حجز مقعده ببطولة كأس العالم المقبلة ، عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف مصر فعالياتها .



وتفوق المنتخب الوطني على نظيره الأنجولي بنتيجة 37 - 25 ، في ربع النهائي ليعبر إلى نصف نهائي ، ويضمن مقعده في المونديال ، بتأهل أصحاب المراكز الـ 5 الأولى إلى كأس العالم ، بينما يحسم المنتخب المتوج بالبطولة تأهله إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف العام المقبل.

انطلاقة مصرية مميزة ..

كان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى الدور التالي ومرحلة خروج المغلوب ، بالتواجد في صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة ، بعد أن حقق الفوز على غينيا بنتيجة 33/15، والانتصار على الكونغو برازافيل 34/19 ، ثم الانتصار على الكاميرون بنتيجة 35/16 خلال اللقاء الأخير في مرحلة المجموعات.

وتقام منافسات البطولة بمجمع الصالات باستاد القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى، والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024 ، ومونديال 2025،والمقرر إقامته في كرواتيا والنرويج والدنمارك.