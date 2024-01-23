الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد ثاني مواجهات الأهلي الودية بمعسكر الإمارات

من لقاء الأهلي والأخدود
من لقاء الأهلي والأخدود السعودي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مواجهته الودية الثانية ، على هامش معسكر المقام حاليًّا بدولةالإمارات ، بملاقاة نادي حتا الإماراتي ، مساء يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.
 

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وديًا .. الأهلي يخسر أمام الأخدود السعودي في معسكر الإمارات


كا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ، قد خسر أمام الأخدود السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب اتحاد كلباء الإماراتي.

وقام مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بالدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين المتواجدين في معسكر الأهلي المقام حاليًّا بالإمارات لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

مشاركة وسام أبو علي ..

وشهدت المباراة مشاركة الفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد، الذي احتسبت له ضربة جزاء نفذها رامي ربيعة اصطدمت بالقائم وخرجت خارج الملعب، فيما سجل هدف الأهلي محمد الضاوي كريستو.
وانطلق معسكر الأهلي يوم السبت الماضي بإمارة عجمان بالإمارات، برعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار، الراعي الرئيسي لمعسكر الفريق بالإمارات.

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