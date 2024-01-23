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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا لليد .. أحمد عادل رجل مباراة مصر وأنجولا في ربع النهائي

أحمد عادل لاعب يد
أحمد عادل لاعب يد مصر

نال أحمد عادل لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد لقب أفضل لاعب بعد انتهاء مباراة  المنتخب الوطني أمام نظيره الأنجولي بتفوق الفراعنة بنتيجة 37/25  ، خلال مواجهة الدور ربع النهائى من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصرفعالياتها على مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة خلال الفترة من 17 و حتى 27 يناير الجارى.
 

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أمم أفريقيا .. نابي كيتا يقود غينيا أمام السنغال في آخر جولات المجموعات


ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني الطرف الآخر المتأهل من مواجهة تونس وغينيا ، في الدور نصف النهائي من البطولة مساء يوم الخميس المقبل.

ووفقًا لنظام البطولة ، والقواعد الخاصة بالتأهل ، تعبر المنتخبات صاحبة المراكز الـ 5 الأولى إلى نهائيات بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي من المقرر إقامتها في كرواتيا والنرويج والدنمارك.
بينما يحسم بطل النسخة الحالية ، التأهل مباشرة إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس صيف العام الجاري.

انطلاقة مميزة ..

كان المنتخب الوطني لليد قد تأهل إلى الدور ربع النهائي عن صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة ، بعد أن حقق الانتصار على غينيا بنتيجة 33/15، ثم الفوز على الكونغو برازافيل 34/19 ، ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 35/16 خلال اللقاء الأخير بالمجموعة.

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