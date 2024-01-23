أمم أفريقيا .. نابي كيتا يقود غينيا أمام السنغال في آخر جولات المجموعات
أعلن الجهاز الفني لمنتخب غينيا ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة السنغال التي تنطلق بعد قليل ، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة ، من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.
ويمثل المنتخب الغيني في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: إبراهيم كونيه
خط الدفاع: أنتويت كونت - سيدو سو - محمد علي كامارا - إيسياجا سيلا
خط الوسط: أمادو دياوارا- عبد الله توريه - نابي كيتا - أجيبو كامارا - فاسينيه كونتي
الهجوم: سيرهو جيراسي.
بينما يأتي تشكيل السنغال كما يلي :
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: كاليدو كوليبالي- سيك- كيربين دياتا- إسماعيل جاكوبس
الوسط: فيرموسو ميندي- بابي ماتار سار- إدريسا جانا جايي
خط الهجوم: إسماعيلا سار- حبيب ديالو- ساديو ماني.
وتمكن المنتخب السنغالي من حسم التأهل للدور المقبل من بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار، بعد الفوز في المباراتين الماضيتين واحتلال صدارة مجموعته ، بينما يأتي منتخب غينيا وصيفًا بـ 4 نقاط.