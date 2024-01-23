الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا .. نابي كيتا يقود غينيا أمام السنغال في آخر جولات المجموعات

نابي كيتا
نابي كيتا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب غينيا ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة السنغال التي تنطلق بعد قليل ، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة ، من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

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ويمثل المنتخب الغيني في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه
خط الدفاع: أنتويت كونت - سيدو سو - محمد علي كامارا - إيسياجا سيلا
خط الوسط: أمادو دياوارا- عبد الله توريه - نابي كيتا - أجيبو كامارا - فاسينيه كونتي
الهجوم: سيرهو جيراسي.

بينما يأتي تشكيل السنغال كما يلي :
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: كاليدو كوليبالي- سيك- كيربين دياتا- إسماعيل جاكوبس
الوسط: فيرموسو ميندي- بابي ماتار سار- إدريسا جانا جايي
خط الهجوم: إسماعيلا سار- حبيب ديالو- ساديو ماني.

وتمكن المنتخب السنغالي من حسم التأهل للدور المقبل من بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار، بعد الفوز في المباراتين الماضيتين واحتلال صدارة مجموعته ، بينما يأتي منتخب غينيا وصيفًا بـ 4 نقاط.

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