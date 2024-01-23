الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بنزيما يطلب الرحيل عن اتحاد جدة السعودي

بنزيما
بنزيما

طلب الدولي الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي من إدارة ناديه السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد الأزمات التي يمر بها اللاعب داخل العميد.

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وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن بنزيما يرفض الاستمرار ضمن صفوف اتحاد جدة والدوري السعودي خلال الفترة الحالية، حيث يرغب في العودة لأوروبا خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضحت أن الدولي الفرنسي رفض مقترح الإدارة بشأن استمراره في الدوري السعودي من خلال إعارته لأحد الأندية السعودية.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن بنزيما مازال يتدرب منفردًا، حيث يستمر استعدادات الفريق السعودي لاستئناف ما تبقى من الموسم في البطولة المحلية.

الجدير بالذكر أن بنزيما اُستبعد من معسكر اتحاد جدة بدبي، بعدما قرر المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للعميد، اصطحاب اللاعبين بدون تواجد بنزيما، بعد تخلفه عن المعسكر، حيث لم ينجح النادي في الوصول له لما يقترب من 10 أيام.

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