وديًا .. الأهلي يخسر أمام الأخدود السعودي في معسكر الإمارات

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للخسارة أمام نظيره الأخدود السعودي بثنائية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب اتحاد كلباء مساء اليوم ضمن معسكر الفريق الأحمر الجاري بالإمارات.





جاء هدف الأهلي الوحيد في اللقاء عبر اللاعب محمد الضاوي كريستو ، بعد تمريرة من اللاعب وسام أبو علي ، بينما أضاع رامي ربيعة ركلة جزاء للأهلي مع الأوقات الأخيرة من زمن اللقاء.

ويلتقي الأهلي نظيره نادي حتا الإماراتي مساء يوم الجمعة المقبل في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.



وتواجد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في ملعب اتحاد كلباء في إمارة الشارقة؛ وكان في استقباله محمد عبيد اليماحي، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم ووفد من ادارة النادي لحضور ودية الأهلي والأخدود السعودي.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي على التواجد بمعسكر الفريق في الامارات؛ للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وسير المعسكر وذلك بعد أيام قليلة من استلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضي.‏

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى : مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، إبراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، مازن أسامة.

خط الوسط: مصطفى أبو الخير، فارس خالد، عمرو السولية، كريم فواد، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم : أنتوني موديست.