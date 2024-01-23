تدريب 20 موظف علي أساسيات الحاسب الآلى بالتنظيم والإدارة بكفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الثلاثاء، البرنامج التدريبى لـ20 متدرب على برنامج أساسيات الحاسب الالى، من جميع فئات الموظفين بالمديريات الخدمية، تضمن "كيفية التعامل مع برنامج" Windows، Excel، Word".

وقال مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ اللواء دكتور سامر سعيد محمد، أن المديرية تنظم بإستمرار دورات وبرامج تدريبية متنوعة، بمركز التدريب الإدارى بالمديرية، من خلال الإستثمار الأمثل لمواردها البشرية من المخططين والمدربين المتخصصين من المتطوعين، لتنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة والتى تفى باحتياجات المتدربين وتساهم فى التنمية المستدامة لتحقيق الخطة الإستراتيجية للدولة ٢٠٣٠.

أوضح أن المحاضرات تتنوع بين الحضور بمركز التدريب العملى والاونلاين لتوفير الوقت والجهد والتكاليف المادية على المتدربين.