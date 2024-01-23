أنتي الأهم"تستقبل ساندي بطرس الحاصلة على"التصنيف العالمي لأكثر النساء تأثيرًا وإلهامًا لعام 2023

استقبلت حملة أنتي الأهم في مقرها اليوم ساندي بطرس الحاصلة على التصنيف العالمي لأكثر النساء تأثيرًا وإلهامًا لعام 2023

قالت ساندي إنها ذهبت لـ الولايات المتحدة الأمريكية، في فترة الإعدادي، وأن النقلة كانت صعبة، بسبب التعامل مع مجتمع مختلف، ولغة مختلفة، و أنها عانت من مشكلات كثيرة منها التنمر، وصعوبة التعامل، ولكنها قامت بتنمية مهاراتها لتستطيع التعامل مع المجتمع الجديد التي انتقلت إليه، واستطاعت أن تحصل في أول عام بالمدرسة على لقب الطالبة المثالية.

وأشارت إلى أنها حصلت على تكريم من الرئيس الأمريكي السابق أوباما، أثناء تولي حكم أمريكا، وأن هذا التكريم والجائزة تعتبر الأعلى بـ أمريكا، وكشفت أن لديها هدف عملت عليه ووصلت له، وأن رسالتها الدفاع عن حقوق المرأة في التعليم، وأنها سعيدة أنها ستبدأ في التعاون مع حملة أنتي الأهم في تحقيق هدفها ببدء مشروع منع تسرب الفتيات من التعليم.

وصرحت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لحملة أنتي الأهم أن هذا المشروع سيساعد على منع تسرب الطالبات من المدارس من خلال تقوية استعدادهن بالبقاء في المدرسة والتعلم لأطول فترة ممكنة.

وأضافت الفخراني أن المشروع سيعمل على مساعدة الطالبات في تطوير قدراتهن ومهاراتهن الحياتية وتعزيز انتماء الطالبات للمدرسة.

واختتمت آلاء مؤمن مسئول العلاقات العامة بحملة أنتي الأهم أن طرق التوعية سوف تكون عن طريق ورش تدريبية للطالبات بالإضافة إلى توعية أهالي الطالبات عن أهمية تعليم بناتهن وعدم تسربهن من المدارس، كما أنه سيكون هناك طرق توعوية أخرى عن طريق مسرح تعليمي وألعاب تعليمية.

والجدير بالذكر أن حملة أنتي الأهم هي حلقة رائدة في سلسلة حلقات النهوض بالمرأة ودعم حقوقها وقضاياها المختلفة، وتعمل الحملة على تنفيذ برامج توعوية مختلفة لحماية حقوق المرأة في العديد من المجالات منها التمكين الاقتصادي للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، و حمايتها من التمييز والعنف الأسري.