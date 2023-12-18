حملة" أنتي الأهم" تهنئ السيسي بفترة رئاسية جديدة:  فوز الرئيس تتويج لعصر المرأة الذهبي

تقدمت حملة أنتي الأهم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحتها الرسمية بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات ثقة الشعب المصري في سيادته لدورة رئاسية جديدة، في انتخابات شهد لها الجميع بنسبة إقبال غير مسبوقة، اختار فيها المصريون بحرية رئيسهم لاستكمال مسيرة التنمية لست سنوات قادمة.

وقالت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لحملة أنتي الأهم أن المرأة المصرية تعيش حالياً عصرها الذهبي بفضل إرادة سياسية تؤمن بدورها في التمكين، حيث تظهر إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف تمكين المرأة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد وضع الدستور المصري 2014 حجر الأساس لقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة بشكل مباشر وغير مباشر في شتى مجالات الحياة، وتكريمًا للمرأة المصرية تم إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق استراتيجية "تمكين المرأة 2030".

وأكدت الفخراني أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة يأتي تتويجا لمسيرة من الإنجازات التى بدأها الرئيس منذ توليه أمانة البلاد في ظروف صعبة ليصل بها إلى بر الأمان ، مشيرة إلى أنه بفوز الرئيس يستمر هذا العصر الذهبى ليحقق للمرأة المصرية المزيد والمزيد من التمكين والمبادرات التى تستهدف النهوض بالأسرة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

وأكدت نورهان خليل المتحدث الإعلامي لحملة أنتي الأهم لقد أثبتت المرأة المصرية من جديد بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2024، أنها الكتلة الأساسية في أي استحقاق دستوري، وتحمل دائمًا الطمأنينة على مستقبل مصرنا الحبيبة، حيث تنتزع حقوقها، وتدافع عن وطنها بكل قوة.

وأشارت نورهان إلى أن المرأة شهدت طوال فترة تولى الرئيس السيسي البلاد عصرا ذهبياً آمنت فيه القيادة السياسية بدور المرأة ومكنتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ووفرت لها كافة أشكال الحماية من تشريعات وقوانين تحفظ وتصون وتراعى حقوقها وحقوق أبناءها .