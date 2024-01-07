منسق حملة “أنتي الأهم” تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

توجهت الدكتور رحاب الفخراني منسق عام أنتي الأهم وعضو مجلس أمناء مجلس القبائل والعائلات المصرية مع وفد من مجلس القبائل والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية لهم عامًا سعيدًا مباركًا، ودوام الخير والبركة لمصر وشعبها.

وقالت الفخراني إن مشاعر الإخاء تتجلى بين عنصري الأمة في المناسبات الدينية التي تختلط فيها مشاعر المحبة والتسامح إيمانا بوحدة المصير بين أبناء الشعب المصري دون أن يكون اختلاف الدين أو المذهب مؤثرا فيها، راجية من الله تعالي أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والترابط بين أبنائها.

وأضافت أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون أي تفرقة أو تمييز قائلا: الجمهورية الجديدة تسعنا كلنا نعيش فيها في سلام وأمان مع بعض، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والجدير بالذكر أن حملة "أنتي الأهم" هي حلقة رائدة في سلسلة حلقات النهوض بالمرأة ودعم حقوقها وقضاياها المختلفة، تعمل الحملة على تنفيذ برامج توعوية مختلفة لحماية حقوق المرأة في العديد من المجالات منها الصحية، والثقافية، والاقتصادية، وضمان حق المرأة في التعليم والعمل، و حمايتها من التمييز والعنف.