محمد صلاح يغادر معسكر الفراعنة ويعود لانجلترا بفرمان من كلوب

قرر الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عودة الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوف الريدز لاستكمال علاجه بعد تعرضه لإصابة في مباراة الفراعنة الأخيرة.

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وتعرض محمد صلاح للإصابة في العضلة الخلفي وذلك أثناء مشاركته في مباراة غانا بالجولة الثانية ضمن دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، والذي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

أعلن يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب انتهاء مباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي إن محمد صلاح سيعود إلى إنجلترا لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي مع النادي.

وأضاف مدرب الريدز: "أن النادي الإنجليزي سيسمح بعودة صلاح إلى صفوف المنتخب بعد تعافيه بشكل نهائي وذلك في حال صعود الفراعنة إلى الدور النصف النهائي".

وكما نشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابة على منصة (إكس): "صلاح يعود إلى ليفربول بسبب الإصابة من أجل إعادة التأهيل مع النادي الإنجليزي وذلك بفرمان من كلوب".



في سياق متصل انتصر ليفربول على نظيره بورنموث برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "فيتاليتي".

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويشارك الريدز في اللقاء دون صلاح لأول مرة في الدوري هذا الموسم، لمشاركة النجم الدولي مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.