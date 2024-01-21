تطوير شامل لمستشفى الهلال الأحمر

يشهد مستشفى الهلال الأحمر نهضة طبية شاملة وتطوير وتحديث ورفع الكفاءة فى أغلب الأقسام، وإضافةأجهزة حديثة لتصبح قبلة لجراحات العظام والعمود الفقرى فى مصر والشرق الأوسط، تنفيذاً للسياسة العامة للدولة، والتوجهات المستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالارتقاء والتطوير المتواصل للمنظومة الصحية وفقاً لأرقى المعايير الطبية العالمية، وتقديم خدمات متميزة للمريض المصرى، وتنشيط السياحة العلاجية، هذا ما أكد عليه الدكتور أيمن خلاف، مدير عام مستشفى الهلال الأحمر.

وأوضح أنه تم افتتاح وحدة جراحة العمود الفقرى بالمنظار، كأول وحدة بهذا التخصص الدقيق على مستوى وزارة الصحة، والتى تقوم بجراحات تثبيت وغضاريف العمود الفقرى، ويعود المريض للتعافى بعد 6 ساعات فقط، ويتحرك بشكل طبيعى، ونسبة حدوث مضاعفات قليلة جداً مقارنة بالجراحات العادية.

وأضاف الدكتور أيمن خلاف، كذلك جارٍ تفعيل خدمة العلاج عن بعد، بالتشاور مع كبار استشارى وجراحى العظام بمستشفى الهلال، لخدمة المرضى عن بعد فى المحافظات البعيدة دون حاجتهم للانتقال للقاهرة، أو الحالات المرضية التى لا تسمح حالتهم المرضية بالنقل، وبكافة التخصصات المالحة بالمستشفى.

وأشاد الدكتور أيمن خلاف بالجهود التى تبذلها الدولة ممثلة فى وزارة الصحة، والدعم الكامل لاستكمال أعمال التطوير، ليصبح المستشفى أحد أهم الصروح الطبية الوطنية، ومركزاً متخصصاً فى جراحات العظام، يخدم السياحة العلاجية ومتكامل بكافة الخدمات والإمكانيات وفقاً لأفضل وأعلى المعايير العالمية.

حيث يعد مستشفى «الهلال» الوحيد بالدولة المتخصص فى الجراحات الدقيقة للعظام والعمود الفقرى، وبها 12 تخصصاً فرعياً داخل تخصصات العظام، وتحول لها الحالات المرضية من كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، ويشهد سنوياً إجراء 13 إلى 14 ألف جراحة ذات مهارة، وتم تزويد المستشفى بأفضل الكفاءات فى مختلف التخصصات لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور أيمن خلاف أنه تم تطوير 80 سريراً بالدورين الثامن والتاسع، واكتمال تطوير ثلاث غرف عمليات بعد الانتهاء من ثلاث أخرى سابقاً، ولدينا غرفتان للعمليات الطوارئ، بإجمالى 8 غرف، وجميع أعمال التطوير والتحديث وفقاً للمواصفات الفنية المصرية والعالمية لخدمة المرضى وحالات السياحة العلاجية لكافة تخصصات جراحة العظام الرئيسية والفرعية.

وأكد مدير عام المستشفى القضاء الكامل على قوائم الانتظار الخاصة بجميع تخصصات العظام لمستشفى الهلال خلال فترة وجيزة، وعمل لجان طبية متخصصة لقوائم الانتظار فى تخصصات المفاصل ومناظير العظام والعمود الفقرى وتم الوصول لمعدل ألف ومائتى حالة عمليات شهرياً لأول مرة بتاريخ المستشفى، وكان أعلى معدل 900 حالة سابقاً.

كما يتردد يومياً ألف حالة على العيادات الخارجية، و250 الى 300 حالة بقسم الطوارئ، ومتوسط الجراحات 40 حالة يومياً تبدأ من مهارة وذات طابع خاص ومتقدم، وتم تفعيل العيادات المسائية لمتابعة حالات ما بعد الخروج.

وأوضح الدكتور أيمن خلاف، وجار اعتماد مركز التدريب الطبى بالمستشفى كمركز معتمد على مستوى وزارة الصحة لتدريب كافة الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفى وخارجه.

وكشف الدكتور أيمن خلاف عن أعمال التطوير والتوسعة وشملت زيادة عدد أسرة المرضى وزيادة قدرتها الاستيعابية، مجهزة بأحدث التجهيزات وتجديد أقسام الطوارئ وتم رفع كفاءة عدد 6 غرف عمليات من إجمالى 8 غرف للمستشفى مجهزة بكافة الآلات والأجهزة الحديثة لإجراء جميع الجراحات التخصصية، وجار تطوير كامل لأقسام الرعاية المركزة، وقسم الأشعة، ووحدة العلاج الطبيعى بتكلفة 10 ملايين جنيه، لتزويدها بأحدث الأجهزة على مستوى الشرق الأوسط لعلاج حالات إصابات الملاعب والتأهيل بعد الجرحات، وإضافة أحدث الأجهزة لهذه الأقسام. وتم افتتاح وحدة الأسنان وتطويرها بالكامل وتزويدها بأحدث الأجهزة بعد توقف لأكثر من 5 سنوات.

واختتم الدكتور أيمن خلاف، تم إنجاز الكثير وبعضنا يكمل جهود بعض، ونطمح مستقبلاً لتطوير باقى الاقسام الداخلية وفقاً لأحدث معايير الجودة وطبقاً لمعايير المستشفيات العالمية، والحصول على الاعتماد المصرى للجودة، والمزيد من استقدام الخبراء الأجانب فى مجالات العظام التخصصية الدقيقة، واستمرار النهضة والرقى والتميز للمستشفى.

وأشار منذر أحمد عمر، مدير العلاقات العامة والسياحة العلاجية، إلى أن المستشفى أنهى العام الماضى من دون شكاوى فى منظومة الشكاوى الحكومية، وتم التعامل مع كافة الشكاوى الواردة للمستشفى، والعمل على حلها بالكامل والانتهاء منها جميعاً بنهاية العام الماضى، وكان توجيه السيد مدير المستشفى بالتعامل الفورى معها، وإزالة أسباب الشكوى ورفع المعاناة عن كافة المتعاملين مع المستشفى.