مجموعة المغرب..زامبيا تتعادل مع تنزانيا في أمم أفريقيا

تعادل منتخب زاميبا مع نظيره تنزانيا بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.



أحرز سيمون مسوفا لاعب تنزانيا هدف التقدم في الدقيقة الحادية عشر، ليتقدم تنزانيا بهدف نظيف في الشوط الأول.

شهد الشوط الأول تعرض رودريك كابوي لاعب زامبيا للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 44.



وقبل نهاية المباراة، نجح باتسون داكا في تسجيل هدف التعادل لزامبيا في الدقيقة 88 عبر رأسية، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

ترتيب المجموعة السادسة

رفع زامبيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، فيما حصد تنزانيا النقطة الأولى في أمم أفريقيا متذيلا جدول الترتيب، فيما يتصدر المغرب المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفه الكونغو الديموقراطية برصيد نقطتين في مركز الوصافة.

