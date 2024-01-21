شاهد ملخص مباراة ريال مدريد وألميريا المجنونة

عاد ريال مدريد في مباراته أمام نظيره ألميريا، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، ليفوز بنتيجة 3/2، ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

شاهد أهداف “ريمونتادا” ريال مدريد أمام ألميريا

وسجل ألميريا الهدف الأول في المباراة من خلال لارجي رامازاني، عقب استغلال الخطأ الدفاعي من قبل مهاجمي الفريق.

بينما أضاف إدجار جونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

فيما أحرز الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 57، وذلك من ضربة جزاء.

فيما تعادل البرازيلي فينيسيوس جونيور للملكي في الدقيقة 67، لتصبح النتيجة 2/2، وسجل كارفخال هدف الفوز للريال في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 3/2.

ونجح ريال مدريد في تصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بينما يتجمد رصيد ألميريا عند النقطة السادسة في المركز الأخير.