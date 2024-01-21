ريال مدريد يقلب الطاولة على ألميريا في مباراة درامية بـ الليجا

حقق ريال مدريد فوزًا دراميًا على نظيره ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وجاءت المباراة مثيرة وحماسية للغاية، حيث تقدم ألميريا في المباراة عن طريق اللاعب لارجي رامازاني في الدقيقة الأولى من المباراة، بعد الضغط القوي على الخط الدفاعي، لينجح في التسجيل.

فيما ضاعف زميله إدجار جونزاليس النتيجة في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألميريا بهدفين نظيفين.

بينما في الشوط الثاني انقلبت الأمور رأسًا على عقب، حيث قلص بيلينجهام النتيجة في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، بينما تعادل البرازيلي فينيسيوس جونيور في اللقاء في الدقيقة 67، لتصبح النتيجة 2/2.

واستطاع الظهير الأيمن كارفخال تسجيل هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الملكي بنتيجة 3/2.

بهذه النتيجة، يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بينما يتجمد رصيد ألميريا عند النقطة السادسة في المركز الأخير.