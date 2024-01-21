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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البحرين تبحث مع السعودية وبنجلاديش علاقات التعاون المشتركة

عبداللطيف بن راشد
عبداللطيف بن راشد الزياني

 

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، في العاصمة الأوغندية كامبالا، مع نائب وزير خارجية السعودية وليد الخريجي، مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وما تشهده على الدوام من تطور ونماء في كافة المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق الأهداف والتطلعات المشتركة، وذلك على هامش انعقاد قمة الجنوب الثالثة لدول مجموعة الـ 77 والصين.

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أنه تم - خلال اللقاء - بحث مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار فيها، إضافةً إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته 

وفي السياق، بحث الدكتور الزياني، مع وزير خارجية بنجلادش محمد حسن محمود، علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يلبي المصالح المشتركة، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وهنأ الزياني، محمد حسن محمود بمناسبة توليه منصب وزير خارجية بنجلاديش، مشيدًا بمستوى التعاون الوثيق بين البلدين في العديد من المجالات، والجهود المشتركة لتطويره والارتقاء به إلى مستويات أشمل.

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