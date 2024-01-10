الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عقب زياته لفلسطين وتل أبيب.. بلينكن يتوجه إلى البحرين

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى البحرين في زيارة مفاجئة للقاء العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في إطار جولته في الشرق الأوسط لتخفيف التوترات الإقليمية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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"يا بلينكن أطلع برة".. مسيرة احتجاجية في رام الله ضد الزيارة

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التفاصيل الكاملة للقاء بلينكن وأبو مازن برام الله

فيما سيعود وزير الخارجية الأمريكية إلى تل أبيب في إسرائيل مساء الأربعاء/ وفقا لشبكة CNN.

وقام بلينكن حتى الآن بزيارة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا واليونان والأردن وقطر وإسرائيل، كما التقي أيضا بـ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بـ الضفة الغربية المحتلة.

وفي رحلته إلى تل أبيب، أوضح بلينكن للحكومة الإسرائيلية أنه يجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في غزة، وأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن تتحرك نحو حل الدولتين.

ويأتي ذلك مع تزايد الغضب الدولي بشأن العدد المتزايد من المدنيين الذين قتلوا بسبب الهجمات الإسرائيلية في غزة، ودعوات الوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين لإعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع. 

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، في وقت سابق، إن إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة هو موقف إسرائيلي "بشكل صريح ورسمي لا لبس فيه".

ومع ذلك، أثارت تعليقاتهم إدانة من الولايات المتحدة ومسؤولي الأمم المتحدة والعديد من الدول العربية.

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