معاقبة 3 أشقاء وآخر بالمشدد 7 سنوات لإحداث عاهة مستديمة بعامل بجرجا

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهمين "ح . ص" عامل، وشقيقيه "م . ص" عامل، و"ع . ص" عامل، والمتهم "م . م" عامل، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م . ع" عامل، بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا عندما وجهت النيابة العامة بقسم جرجا للمتهمين تهمة التعدي بالضرب بماسورة حديدية وعصا خشبية على المجني عليه مما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له فى عينه اليسرى بنسبة 60% .



وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره.