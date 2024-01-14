الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

في 3 دقائق..موزمبيق يقلب الطاولة على مصر ويتقدم بهدفين

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم منتخب موزمبيق بالهدف الثاني في شباك الفراعنة لتصبح النتيجة 2-1 لصالح موزمبيق، والتي تجمع بينهما الأن ، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" ، في كوت ديفوار.

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في 3 دقائق..موزمبيق يقلب الطاولة على مصر ويتقدم بهدفين

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منتخب مصر يتقدم على موزمبيق في الشوط الأول بأقدام مصطفى محمد

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كهربا ومرموش على دكة بدلاء منتخب مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا


سجل ويتي الهدف الأول في الدقيقة 55 بعدها بثلاث دقائق فقط أحرز سيلسيو باوكي ثاني الأهداف لموزمبيق من هجمة مرتدة.

 

وكان  مصطفى محمد لاعب المنتخب سجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من محمد حمدي، تصل لصلاح لكن تفلت منه الكرة ليسددها مصطفى محمد سريعا في شباك موزمبيق.
 

تشكيل منتخب مصر للمباراة:


تشكيل منتخب مصر:
محمد الشناوي في حراسة المرمى.
محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي في خط الدفاع.
حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.
ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.
مقاعد البدلاء:
محمد أبوجبل، محمد صبحي، علي جبر، أحمد فتوح، عمر كمال، مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور، مصطفى فتحي، محمود كهربا، مرموش، أحمد حسن كوكا
 

 

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