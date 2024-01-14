إقبال يفوق التوقعات على شهادات إدخار «الأهلى» و «مصر»

شهادة الـ «27% تسجل أعلى معدلات الشراء وإعلان الحصيلة..الخميس القادم»

شهدت فروع البنك الأهلى، وبنك مصر وعددها 1434 فرعا بالقاهرة والمحافظات منها 634 فرعا للأهلى، و800 لبنك مصر إقبالا من المواطنين وعملاء البنكين فاق التوقعات على شراء الشهادات التى طرحها البنكان يوم الخميس الماضى بعائد شهرى 23.5%، وعائد سنوى 27 وكانت عمليات الشراء للشهادات قد بدأت من يوم الجمعة الماضى عن طريق الإنترنت البنكى، أو الأفرع الموجودة فى المولات التجارية، أو ماكينات ATM بكل أنحاء الجمهورية وسجلت حصيلة الشراء من توقيت طرحها إلى مساء الخميس الماضى نحو 205 مليارات جنيه حسب تأكيدات هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى. ويعلن رئيس اتحاد بنوك مصر يوم الخميس من كل أسبوع حصيلة شراء الشهادات.

كانت أبرز السلبيات التى واجهت المواطنين أثناء تواجدهم بأفرع البنكين، وقوع السيستم، وتحديث البيانات، والانتظار لفترات طويلة قد تقترب من الأربع ساعات.

كان محمد الأتربى رئيس بنك مصر قد صرح بأن الشهادات القديمة التى تم طرحها فى 5 يناير من العام الماضى ستنتهى فى 2 فبراير القادم، والشهادات القديمة ومدتها 3 سنوات وكانت مربوطة بـ11% سيكون تاريخ استحقاقها فى مارس القادم، وهناك حرية اختيار للمواطنين فى ربط الشهادات بأسعار الفايدة الجديدة من عدمه.

كما أكد «الاتربى» أن هناك صعوبة شديدة فى ربط الشهادات الجديدة لمدة 3 سنوات نظراً لارتفاع أسعار الفائدة.

وتوقع «الأتربى» انخفاض معدلات التضخم إلى أقل من 38% مشيرا إلى أنها كانت قد تجاوزت نسبتها 40%.

وأضاف انه سبق وواجه الاقتصاد المصرى هذه الظروف الصعبة عام 2016 وكانت موجات التضخم قد وصلت نسبتها إلى 33%، وبعد اتخاذ حزمة إجراءات حكومية من خلال الحكومة والبنك المركزى إنخفضت معدلات التضخم إلى نحو 7%.

وكان بنك مصر قد أعاد إصدار الوعاء الإدخارى الجديد شهادة طلعت حرب وهى شهادة إدخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنوياً، و23.5% شهريا. يتم صرفها بنهاية مدة الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين، أو القُصر من المصريين والأجانب ويتم احتساب مدة الشهادة من ثانى يوم عمل من تاريخ شراء الشهادة. كما طرح البنك الأهلى شهادة بلاتينية جديدة بعائد سنوى 27% ويتم صرفه فى نهاية المدة، أو بعائد شهرى نسبته 23.5%. تصدر الشهادة الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها ويستفيد منها الأشخاص الطبيعيون والقصر من المصريين والأجانب، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالى لشراء الشهادة.

تتيح الشهادة الجديدة لمن يشتريها الاقتراض بضمانها خلال مدتها الزمنية، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضى 6 أشهر اعتبارا من ثانى يوم عمل لتاريخ الشراء فى نهاية مدتها بكامل قيمتها الرسمية، ويمكن استردادها قبل هذا التاريخ طبقا لشراء طبقا لأحكام وشروط الاسترداد.